В Барнауле военный суд приговорил военнослужащую к семи годам

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Барнаульский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор в отношении военнослужащей Таисии Щеголихиной, которая систематически уклонялась от своих служебных обязанностей, требуя у вышестоящего командования отпуск по болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии