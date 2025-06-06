В Барнауле военный суд приговорил военнослужащую к семи годам

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Барнаульский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор в отношении военнослужащей Таисии Щеголихиной, которая систематически уклонялась от своих служебных обязанностей, требуя у вышестоящего командования отпуск по болезни.