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Русские наказали офицеров НАТО за Севастополь: особые ракеты разнесли военный аэродром

Русские наказали офицеров НАТО за Севастополь: особые ракеты разнесли военный аэродром

Стало известно, как русские наказали противника за пятничную ракетную атаку по Севастополю и штабу Черноморского флота.

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