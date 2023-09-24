Русские наказали офицеров НАТО за Севастополь: особые ракеты разнесли военный аэродром

Максим ТришинВоенное делоПодписатьсяРусские наказали офицеров НАТО за Севастополь: особые ракеты разнесли военный аэродромСтало известно, как русские наказали противника за пятничную ракетную атаку по Севастополю и штабу Черноморского флота.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииИГИрина ГаливецПочему только отвечаем, а не упреждаем?Ответить15 час.ГБГеннадий БережновЭто к Шойгу вопрос!Ответить9 час.Зоятогда ни одна сволочь не обвинит Россию в преднамеренном уничтожении святых украинцев и НАТовцев...зеркальный ответ....Ответить8 час.
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