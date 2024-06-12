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Новости экономики России

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Добыча нефти в России останется стабильной до 2030 года

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в России останется стабильной в ближайшие пять лет, несмотря на международные санкции, поскольку государственная "Роснефть" приступает к реализации нового крупного арктического проекта.

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