Украина и Турция подписали меморандум по беспилотникам

Украина и Турция подписали меморандум о производстве беспилотников. А завтра ждёт Путина по договору о зерновой сделке дважды не исполненной, однако только чукча может наступить на грабли три раза подряд, Эрдоган!

НН

Надежда Никитина

Разговор об этом заводе шел уже давно. И уже тогда наши заявили, что это будет законной целью для уничтожения. Так, что сомневаюсь, что построят. Наверняка главный турок будет уговаривать ВВП, чтобы не трогал. Думаю, что вряд ли получится. Не уничтожать оружие, которое будет уничтожать наших ребят, это уже за гранью.