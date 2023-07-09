Украина и Турция подписали меморандум о развитии в Незалежной производства беспилотников. Об этом сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Украина и Турция подписали меморандум по беспилотникам
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Украина и Турция подписали меморандум о производстве беспилотников. А завтра ждёт Путина по договору о зерновой сделке дважды не исполненной, однако только чукча может наступить на грабли три раза подряд, Эрдоган!
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13 час.
нл
николай лебедев
Пусть строят-долго ли простоят эти строения.
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8 час.
НН
Надежда Никитина
Разговор об этом заводе шел уже давно. И уже тогда наши заявили, что это будет законной целью для уничтожения. Так, что сомневаюсь, что построят. Наверняка главный турок будет уговаривать ВВП, чтобы не трогал. Думаю, что вряд ли получится. Не уничтожать оружие, которое будет уничтожать наших ребят, это уже за гранью.
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3 час.
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