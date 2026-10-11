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Царьград

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Санкциям конец: Вучич предрёк мировой переворот после сделки Путина и Трампа

Санкциям конец: Вучич предрёк мировой переворот после сделки Путина и Трампа

Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что соглашение Владимира Путина и Дональда Трампа о приостановке американских санкций и выводе русского дизельного топлива на мировой и американский рынки во многом меняет ситуацию в мире.

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