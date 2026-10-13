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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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25.00 – Сафонов станет лучшим вратарем года. Только у 4 голкиперов больше шансов на приз

Букмекеры обновили котировки на приз лучшему вратарю года. На награду претендуют 10 голкиперов, среди них – вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.

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