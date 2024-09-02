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В Приморье задержали мужчину после доведения до суицида участника боев

В Приморье задержали мужчину после доведения до суицида участника боев

Приехавший из зоны военной операции молодой человек рассказал, что бандиты в Приморье вымогали у него и других участников боевых действий выплаты, а местная полиция бездействовала.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Выбить из этой мрази все, что знает о пособниках и...к стенке! Хватит демагогии!
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4 час.
Юрий Белов
*этническая банда*... А что автор стесняется прояснить , к какому именно этносу относится данная банда ?
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3 час.
Кошмар
Значит, не знает конкретно, раз не пишет.
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28 мин.

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