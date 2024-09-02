В Приморье задержали мужчину после доведения до суицида участника боев

Приехавший из зоны военной операции молодой человек рассказал, что бандиты в Приморье вымогали у него и других участников боевых действий выплаты, а местная полиция бездействовала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Это такие бабки, что вам и не снилось": Пронзительный пост Яны Поплавской, который стоит прочесть каждому
- Губернатор Владимирской области доверил безопасность региона диаспорам и мигрантским сообществам. Прямая речь
- Мигрантки из Киргизии потребовали от русских не притеснять их детей. А виноваты оказались учителя
Свежие комментарии