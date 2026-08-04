«Его убили, а не скончался!»: выяснились неожиданные подробности истории со зверским избиением ученого в Екатеринбурге

Выяснились неожиданные подробности истории со зверским избиением ученого в Екатеринбурге Коллаж "Блокнота" Сегодня задержали второго участника нападения на академика Никиту Зезина и оказалось, что нападавшие имели конфликт с ученым и даже угрожали ему.
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