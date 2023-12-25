Лечить или наблюдать: какие симптомы отличают грипп от всех остальных ОРВИ

Отличать грипп от всех остальных острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) принципиально важно и необходимо, так как от выбранных методов лечения напрямую зависит степень тяжести возможных осложнений.
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