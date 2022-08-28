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Военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона принял участие в фестивале авторской песни «Воспетые острова»

Военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона принял участие в фестивале авторской песни «Воспетые острова»

Этот фестиваль уникален тем, что впервые в истории создается информационная «шкатулка» песенного народного творчества о единственной в России островной области.

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