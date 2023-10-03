Мыши и их удивительные кости

Знаете ли вы, что у мышей больше костей, чем у людей? Да, это правда! В то время как у взрослого человека около 206 костей, у мышей в крошечном корпусе может быть впечатляющее количество костей — 250–320.
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