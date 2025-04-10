На Вологодчине проверят медучреждения на их отношение к пациентам

Неэтичное и хамское общение с пациентами со стороны медицинских работников обсуждалось 10 апреля 2025 года на оперативном совещании в правительстве области, 10 апреля сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
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