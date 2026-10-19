Политнавигатор Москва больше не будет обсуждать с Киевом возвращение захваченных территорий в Сумской и Харьковский областях, потому что менять их больше не на что.
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Согласившись на "компрмисное решение" в Анкоридже, которое предложил Трамп "по линии разграничения", особо было выставлено условие вывода ВСУ из Донбасса для начала мирных переговоров. Ясно было что это условие невыполнимо киевским режимом - не дадут свои нацики и западноевропейские "спонсоры вооружённой борьбы".
И тогда уже было ясно что будет продвижение ЛБС для создания "зоны безопасности" без возврата территорий под контроль Киева (как это было в марте 2022 года). Сейчас это озвучено и придётся смирится с неизбежным.
Провалились бы они пропадом. Зачем нам вешать их себе на шею? У НАС ЗА УРАЛОМ С ДЕСЯТОК УКРАИН. Их бы обустроить!
Как это менять уже не на что? А Запорожская область? А Херсонская? Ну остатки Донбасса хоть и тяжко.но думаю отвоюют наши солдаты.
Есть опасения что из-за неких соображений мы станем очень сговорчивыми на уступки! не хотелось бы! Максимум пока не определен до конца и это плохо! Минимум заявлен!
нужно объязательно забрать Лонецкую,Запорожскую,Херсонскую и Днепропетровскую области.даже это не обсуждается.
Лохлы могли сохранит территории и жить прОпеваючи , сразу после "стамбула" , миллион солдат тому назад !!! Не захотели ? Это их выбор...
Никто не сказал, что захваченные территории не будет возвращены. Не планируем, не означает, что не будем планировать.
все русские территории должны отойти России без всяких условий....а селюки будут жить в сёлах,заниматься сельским хозяйством и по ночам мриять о милости господской в виде пятака...
а еще будут третьи...в рамках доброй воли...