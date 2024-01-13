За всех ответит Вася?

Единственному дважды арестованному за "голую вечеринку" рэперу Vacio вручили повестку в военкомат. Член ОНК Алексей Лобарев сообщил, что рэперу Vacio (настоящее имя Николай Васильев) вручили повестку в военкомат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии