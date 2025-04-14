Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мирный житель пострадал из-за обстрела ВСУ в Селидово в ДНР

Мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ в Селидово в ДНР. Информация об этом появилась в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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