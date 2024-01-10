«Вашингтон не дал добро»: Залужный в бешенстве выложил все секреты

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел провести контрнаступление на юге с целью выхода к границам Крыма еще в 2022 году, однако против этого выступили американские партнеры, пишет в своей книге главный корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов.