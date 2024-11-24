Мадина получила маткапитал, а русский остался без денег. Хомяков пояснил, как работает закон о гражданстве

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Комментарии
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Александр Пятнистый
На хрена писать об этом, это и так известно. Толчея воды в ступе. Власть ни хрена не предпринимает в этом направлении, видимо, ждут, когда народ возьмется за вилы и топоры и сам, не дожидаясь никого выкинет ослоебов из России. Эх, где Вы, Скинхеды??? Как вас не хватает.
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2 час.
Лариса Поплавская
Господа депутаты! До каких пор будет продолжаться этот беспредел с мигрантами? Может пора уже провести полную конфискацию вашего имущества в пользу граждан России, а вы продолжайте целовать в заднее место этих чернож.....  А таких как  затулин расстреливать без суда и следствия (да с маленькой буквы другой он не заслуживает,) этот примазавшийся к депутатской кормушке оборотень. Пиявка на нашем теле
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1 час.
Георгийюра Гончар
Это всё последствия &quot;победы свободы и демократии&quot; в 91-93 годах!!Не зря сие событие вызвало поддержку &quot;всего демократического сообщества&quot; !!!
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31 мин.

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