Мадина получила маткапитал, а русский остался без денег. Хомяков пояснил, как работает закон о гражданстве

Александр Пятнистый На хрена писать об этом, это и так известно. Толчея воды в ступе. Власть ни хрена не предпринимает в этом направлении, видимо, ждут, когда народ возьмется за вилы и топоры и сам, не дожидаясь никого выкинет ослоебов из России. Эх, где Вы, Скинхеды??? Как вас не хватает.

Лариса Поплавская Господа депутаты! До каких пор будет продолжаться этот беспредел с мигрантами? Может пора уже провести полную конфискацию вашего имущества в пользу граждан России, а вы продолжайте целовать в заднее место этих чернож..... А таких как затулин расстреливать без суда и следствия (да с маленькой буквы другой он не заслуживает,) этот примазавшийся к депутатской кормушке оборотень. Пиявка на нашем теле