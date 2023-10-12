Стало известно о возможном назначении Нурмагомедова главой ММА-проекта ПСЖ

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», в котором задумались о расширении спортивной деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии