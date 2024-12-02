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Вынесен приговор экс-руководителям «Службы единого заказчика» за коррупцию

Вынесен приговор экс-руководителям «Службы единого заказчика» за коррупцию

В Забайкальском крае суд вынес приговор бывшему директору «Службы единого заказчика» (СЕЗ) Александру Павлову и его заместителю Александру Олейникову, которых обвиняли в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе краевого СК.

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