Вынесен приговор экс-руководителям «Службы единого заказчика» за коррупцию

В Забайкальском крае суд вынес приговор бывшему директору «Службы единого заказчика» (СЕЗ) Александру Павлову и его заместителю Александру Олейникову, которых обвиняли в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе краевого СК.