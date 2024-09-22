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Газета.ру

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Геймеры массово жалуются на раздачу токенов в Hamter Kombat

Геймеры массово жалуются на раздачу токенов в Hamter Kombat

В популярной Telegram-игре Hamster Kombat завершился первый сезон, по результату которого разработчики конвертировали накопленные ресурсы геймеров в криптовалюту HMSTR, которую позже можно будет продать на биржах.

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