Геймеры массово жалуются на раздачу токенов в Hamter Kombat

В популярной Telegram-игре Hamster Kombat завершился первый сезон, по результату которого разработчики конвертировали накопленные ресурсы геймеров в криптовалюту HMSTR, которую позже можно будет продать на биржах.
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