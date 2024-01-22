Появились фото выживших после авиакатастрофы в Афганистане россиян

Обнародованы первые кадры с россиянами, которые выжили при крушении Falcon 10 в Афганистане. На одном из снимков запечатлены пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов, пишет Shot.
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