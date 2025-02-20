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Расчет РСЗО «Ураган» нанес удар по скоплению ВСУ под Красноармейском

Расчет РСЗО «Ураган» нанес удар по скоплению ВСУ под Красноармейском

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки российских войск «Центр» нанес поражение по району сосредоточения личного состава и техники украинских формирований на красноармейском направлении.

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