Расчет РСЗО «Ураган» нанес удар по скоплению ВСУ под Красноармейском

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки российских войск «Центр» нанес поражение по району сосредоточения личного состава и техники украинских формирований на красноармейском направлении.
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