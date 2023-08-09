Алонсо и Хэмилтон – в топ-3 лучших гонщиков 1-й половины сезона-2023 по версии The Race, Албон выше Расселла

Издание The Race поделилось анализом выступлений гонщиков в первой половине сезона-2023 «Формулы-1». Положение спортсменов в рейтинге определяется «не только результатами, но и несметным количеством факторов, в том числе базовым темпом, работой в гонках, успехами в сравнении с напарниками, вкладом везения или его отсутствия и ошибками», объяснил эксперт издания Эдд Стро.
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