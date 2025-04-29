Погода в Москве на начало мая: получиться ли открыть шашлычный сезон

Погода в столичном регионе на майские праздники не будет теплой и солнечной, ожидается облачность и кратковременные дожди, рассказала RTVI главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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