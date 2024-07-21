Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вучич заявил о планах демократов усилить Харрис Мишель Обамой

Вучич заявил о планах демократов усилить Харрис Мишель Обамой

Демократы могут попытаться нарастить популярность вице-президента США Камалы Харрис в президентской гонке за счет влияния бывшей первой леди Мишель Обамы, чтобы победить «фаворита» - кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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