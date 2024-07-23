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Царьград

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«Авито» пропало из AppStore. Приложение недоступно для скачивания

«Авито» пропало из AppStore. Приложение недоступно для скачивания

Причины явления пока неизвестны.Приложение «Авито» внезапно исчезло из AppStore. Причины явления пока неизвестны.

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