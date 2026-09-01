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Царьград

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МВБ США сообщил о задержании 2,1 тыс. преступников в Нью-Йорке

МВБ США сообщил о задержании 2,1 тыс. преступников в Нью-Йорке

В Нью-Йорке арестован гражданин Украины с криминальным прошлым. Операция "Гнилое яблоко" привела к задержанию более 2,1 тысячи преступников.

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