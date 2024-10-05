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Ученые создали эмбрион без участия мужчины и женщины: основой стала человеческая клетка

Ученые создали эмбрион без участия мужчины и женщины: основой стала человеческая клетка

Ученые Кембриджского университета сделали прорыв, создав полностью искусственный эмбрион, для которого не потребовались ни мужские, ни женские половые клетки — ранее такое казалось невозможным.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Эти есть тупые дегенераты , безмозглые  враги человечества !!!   Предудущая цивилизация тоже  начала увлекаться сатанизмом - выводила всяких кентавров и прочих уродов гибридов !             РЕЗУЛЬТАТ = СГИНУЛА В НЕБЫТИЕ  , не стало ни их  ни их  гибридов уродов !                                                                                       Отход от тропы промысла Бога , всяких этих  ученых - печеных , это тропа в утопию , в небытие !                                   Дебилы бля .... !
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13 час.
Алекс Сэм
Может быть не стоит злить господа беря на себя его функции?
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6 час.

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