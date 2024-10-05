Ученые создали эмбрион без участия мужчины и женщины: основой стала человеческая клетка

МГ

Малик Гумеров

Эти есть тупые дегенераты , безмозглые враги человечества !!! Предудущая цивилизация тоже начала увлекаться сатанизмом - выводила всяких кентавров и прочих уродов гибридов ! РЕЗУЛЬТАТ = СГИНУЛА В НЕБЫТИЕ , не стало ни их ни их гибридов уродов ! Отход от тропы промысла Бога , всяких этих ученых - печеных , это тропа в утопию , в небытие ! Дебилы бля .... !