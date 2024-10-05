Ученые Кембриджского университета сделали прорыв, создав полностью искусственный эмбрион, для которого не потребовались ни мужские, ни женские половые клетки — ранее такое казалось невозможным.
Ученые создали эмбрион без участия мужчины и женщины: основой стала человеческая клетка
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Эти есть тупые дегенераты , безмозглые враги человечества !!! Предудущая цивилизация тоже начала увлекаться сатанизмом - выводила всяких кентавров и прочих уродов гибридов ! РЕЗУЛЬТАТ = СГИНУЛА В НЕБЫТИЕ , не стало ни их ни их гибридов уродов ! Отход от тропы промысла Бога , всяких этих ученых - печеных , это тропа в утопию , в небытие ! Дебилы бля .... !
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13 час.
Алекс Сэм
Может быть не стоит злить господа беря на себя его функции?
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6 час.
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