Начальника Читинского подразделения «Россети Сибирь» обвиняют в халатности

Начальника Читинского подразделения ПАО «Россети Сибирь» обвиняют в халатности. В 2022 году из-за неисправности линии электропередачи в дачных кооперативах Читинского района произошел пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено имущество на сумму 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.