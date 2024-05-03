Петербурженка нашла банковскую карту и купила себе вина после смерти собаки

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Санкт-Петербурга, которая присвоила себе чужую банковскую карту, купив себе при этом вино и цветы.
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