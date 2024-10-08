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Чернов из «Спартака» тратит 600-700 тысяч в месяц: «Жена – самая дорогая, детям оплатить школу, няню. Бензин по 80 рублей стоит, на 6 тысяч заправился один раз за три дня – и все»

– Сколько в месяц тратишь на жизнь в Москве? – Очень много трачу. – Некоторые твои коллеги умудряются в Москве тратить 100 тысяч рублей в месяц.

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