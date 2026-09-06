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Несекретные материалы

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Дайджест за неделю. 06 сентября 2026

Дайджест за неделю. 06 сентября 2026

Пацаны, не стреляйте вдруг другу!Неделя получилась насыщенной. Всю неделю Запад пытался убедить Россию (и самого себя), что Россия проигрывает, как никогда.

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