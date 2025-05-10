Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, информирует Geo.«Пакистан начал крупномасштабную военную операцию в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», — говорится в публикации.
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