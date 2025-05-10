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  • Сергей Петров
    Не понимаю, зачем об этом писать? Для этой нетребки, 50 тыс., это меньше, чем ничего. Вот если бы её лишили гражданст...Соловьев: Нетребк...
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Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, информирует Geo.«Пакистан начал крупномасштабную военную операцию в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», — говорится в публикации.

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