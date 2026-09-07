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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пирс Морган: «Мне сказали, что в «Арсенале» считали Винисиуса своим игроком, были уверены в трансфере до того дня, когда он продлил контракт с «Реалом»

Пирс Морган сообщил, что « Арсенал » был уверен в приобретении Винисиуса Жуниора . «Мне сообщили, что «Арсенал» готовится вернуться на рынок за новым нападающим в январе.

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