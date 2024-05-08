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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма: «Мой приоритет – победы команды. Но какие-то еще индивидуальные награды выиграть хочется»

Бигмен «Сперс» признан лучшим новичком НБА в сезоне-23/24. «Мой приоритет – победы команды. Это самое главное, это именно то, к чему я стремлюсь.

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