Выпускники предпрофессиональных классов в Москве показывают высокие результаты на Едином государственном экзамене

Учащиеся предпрофессиональных классов в Москве продемонстрировали высокие результаты на едином государственном экзамене (ЕГЭ), набрав более 35 процентов из них свыше 220 баллов по трем основным предметам.
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