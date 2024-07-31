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Выпускники предпрофессиональных классов в Москве показывают высокие результаты на Едином государственном экзамене

Выпускники предпрофессиональных классов в Москве показывают высокие результаты на Едином государственном экзамене

Учащиеся предпрофессиональных классов в Москве продемонстрировали высокие результаты на едином государственном экзамене (ЕГЭ), набрав более 35 процентов из них свыше 220 баллов по трем основным предметам.

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