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О вредителях

О вредителях

Конунг Ингвар   Очень эмоционально в ленте - о вредителях. О Росавиации, которая 60 бортов вывела из-под российской аккредитации и продала на Запад.

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Комментарии
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Вик Норд
Нет,капиталист ни цента никогда никому не отдаст,без какой либо выгоды,когда ОНИ там отдают деньги на благотворительность,ИМ снижают налоги,на весьма,и весьма вкусные ставки,говорят(не интересовался,но в общем то верю)что и у нас,обезьянничая за Миром эльфов,тоже такое есть... .
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19 час.
Владимир Петросов
Среди всех российских олигархов Галицкий занимает особое и самое почётное место. Он показал всем своим &quot;партнёрам&quot;, что деньги работать должны в СВОЕЙ стране и на тот свет их с собой не возьмёшь.
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19 час.
Геннадий Бережнов
Денег становится все больше и больше - а вкладывать их олигархам в России нет необходимости и это недоработка Путина!
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7 час.

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