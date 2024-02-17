О вредителях

Вик Норд Нет,капиталист ни цента никогда никому не отдаст,без какой либо выгоды,когда ОНИ там отдают деньги на благотворительность,ИМ снижают налоги,на весьма,и весьма вкусные ставки,говорят(не интересовался,но в общем то верю)что и у нас,обезьянничая за Миром эльфов,тоже такое есть... .

Владимир Петросов Среди всех российских олигархов Галицкий занимает особое и самое почётное место. Он показал всем своим "партнёрам", что деньги работать должны в СВОЕЙ стране и на тот свет их с собой не возьмёшь.