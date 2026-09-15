Программа безопасности снизила больничные MRSA-инфекции на 65 процентов

Крупное исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open в конце августа 2026 года, показало: федеральная программа профилактики MRSA, разработанная при участии экспертов Института качества и безопасности пациентов Армстронга при Университете Джонса Хопкинса, позволила сократить число инфекций кровотока, вызванных метициллин-резистентным золотистым стафилококком, на 65% среди участвовавших больничных отделений.