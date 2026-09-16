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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Болонья» уволила Тедеско после 1 очка в 4 матчах Серии А. Экс-тренера «Спартака» сменил Палладино

«Болонья» уволила  Доменико Тедеско с поста главного тренера. Бывшего тренера «Спартака» в итальянском клубе сменил  Раффаэле Палладино , ранее тренировавший «Аталанту».

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