НАУКА БЕСХРЕБЕТНЫМ

BN Boris Nevzorov Иж чего надумали. Обижать киргизов! Срочно послать к ним Костю Затулина Он их защитит как защищает в ГД.или к нам в Россию, у нас все можно

ВУ Владимир Уфимцев Молодцы киргизы! Потому что всех СВОИХ предателей они вешают на воротах, а мы... пардон, как бы "наша" власть - цалует их в жо@у и раздаёт ордена и медали...