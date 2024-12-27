А Киргизия взяла и сделала. Пока у нас обсуждают многоженство, халяльные школьные обеды и харамность Деда Мороза, в Средней Азии берут и делают: Киргизия вслед за Таджикистаном и Узбекистаном запретила носить никабы в общественных местах.
НАУКА БЕСХРЕБЕТНЫМ
Комментарии
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BN
Boris Nevzorov
Иж чего надумали. Обижать киргизов! Срочно послать к ним Костю Затулина Он их защитит как защищает в ГД.или к нам в Россию, у нас все можно
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3 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Молодцы киргизы! Потому что всех СВОИХ предателей они вешают на воротах, а мы... пардон, как бы "наша" власть - цалует их в жо@у и раздаёт ордена и медали...
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2 час.
ИП
Иван Петров
Кто, кто,а они уж получше нас в Исламе разбираются и знают что-почем там.
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2 час.
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