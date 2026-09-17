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Царьград

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Церковь на Боровой поборется за премию «Золотой Трезини»

Церковь на Боровой поборется за премию «Золотой Трезини»

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, расположенная на Боровой улице в доме 52, вошла в число претендентов на международную премию «Золотой Трезини» в области архитектуры и дизайна.

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