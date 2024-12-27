Правительство ХМАО отказывается от новогодних корпоративов

Правительство ХМАО приняло решение не шиковать на корпоративах, встречая 2025 год. Большая часть торжественных мероприятий в окружной столице проходит скромно и в закрытом режиме, а некоторые чиновники и вовсе предпочли отказаться от празднования и перечислить средства в поддержку бойцов СВО.