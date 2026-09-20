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Царьград

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The Telegraph: Британия пересмотрит военный план к 2026 году

The Telegraph: Британия пересмотрит военный план к 2026 году

Британские власти пересмотрят военный план к 2026 году. Министр безопасности Дэн Джарвис анонсировал укрепление обороны Великобритании и информационную кампанию для повышения осведомлённости о рисках конфликтов.

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