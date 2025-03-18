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OC: в Китае рестораны подают людям мясо енотов и лис, выдавая за баранину и говядину

OC: в Китае рестораны подают людям мясо енотов и лис, выдавая за баранину и говядину

Китайские рестораны продают мясо лис и енотов под видом говядины и баранины, пишет Oddity Central. Как пишут СМИ, журналистское расследование издания The Paper выявило масштабную коммерциализацию "поддельного мяса" в Китае.

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