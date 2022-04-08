Монтрез Харрелл забил сверху после наброса Ламело Болла от щита

Монтрез Харрелл забил сверху после наброса Ламело Болла от щита

Игроки «Шарлотт» Ламело Болл и Монтрез Харрелл во время матча с «Орландо» (128:101) организовали эффектный аллей-уп в быстрой атаке.

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