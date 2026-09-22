Росатом увеличил количество сотрудников на АЭС Бушер в Иране

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв сообщил об увеличении числа специалистов на площадке АЭС "Бушер" в Иране, доведя их количество до 63.
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