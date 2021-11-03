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Коня педального и молодого Никулина показывают на выставке советских игрушек

Коня педального и молодого Никулина показывают на выставке советских игрушек

В уссурийском Центре народного творчества открылась выставка игрушек времен СССР. Кроме кукол, микроскопических кастрюлек и КамАЗов экспозицию наполняют и предметы советского быта, сообщает ИА UssurMedia.

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