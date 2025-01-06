HP представила мощную и компактную рабочую станцию Z2 Mini G1a на AMD Ryzen AI Max+ PRO Комп...

HP представила мощную и компактную рабочую станцию Z2 Mini G1a на AMD Ryzen AI Max+ PROКомпания HP анонсировала в рамках выставки CES 2025 компактную рабочую станцию Z2 Mini G1a, созданную для решения самых разных задач, включая 3D-моделирование и рендеринг.
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