Добрый Мир
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Добрый Мир

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Зачем Белоусов зачищает генералитет? Что не так с Минобороны

Зачем Белоусов зачищает генералитет? Что не так с Минобороны

Сегодня 592 прочитали Сегодня в России наблюдается редкое для нашей страны явление — "генералопад".

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;Предварительная ротация высшего командования, от которого зависит систематическая подготовка Вооруженных Сил РФ, в настоящее время становится критически важной, особенно учитывая, что дело идет к возможному военному конфликту.&quot; Можно или нужно уточнить - дело идёт к изменению формата военного конфликта, сам конфликт идёт уже третий год. Гейропейсы подгоняемые Фашингтонским обкомом и волшебным боевым порошком  всё чаще &quot;не на голубом глазу, а не полном серьёзе&quot; заявляют о необходимости нанести военное поражение &quot;по-любому!!&quot;,  даже если им самим придётся воевать. Наши, как могут пытаются вразумить горячие головы, нанося удары по дальним окраинам великой окраины, с посылом - &quot;мы можем достать и дальше&quot;, но до сборища гомосеков, гинекологинь и батутисток смысл плохо доходит.
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