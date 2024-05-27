Сегодня 592 прочитали Сегодня в России наблюдается редкое для нашей страны явление — "генералопад".
Зачем Белоусов зачищает генералитет? Что не так с Минобороны
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
"Предварительная ротация высшего командования, от которого зависит систематическая подготовка Вооруженных Сил РФ, в настоящее время становится критически важной, особенно учитывая, что дело идет к возможному военному конфликту." Можно или нужно уточнить - дело идёт к изменению формата военного конфликта, сам конфликт идёт уже третий год. Гейропейсы подгоняемые Фашингтонским обкомом и волшебным боевым порошком всё чаще "не на голубом глазу, а не полном серьёзе" заявляют о необходимости нанести военное поражение "по-любому!!", даже если им самим придётся воевать. Наши, как могут пытаются вразумить горячие головы, нанося удары по дальним окраинам великой окраины, с посылом - "мы можем достать и дальше", но до сборища гомосеков, гинекологинь и батутисток смысл плохо доходит.
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