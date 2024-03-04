«Вышла за пределы экономики и морали». Зеленский высказался о ситуации на границе Польши и Украины

Зеленский: ситуация с фермерами в Польше вышла за пределы экономики и морали Президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации на польско-украинской границе, где продолжаются протесты европейских фермеров.
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